В Туле 20-летний мужчина украл рюкзак с крупной денежной суммой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал, что находился со своими знакомыми в одном из ресторанов города, употреблял спиртные напитки и не заметил пропажу своего рюкзака, в котором находились 90 тысяч рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 20-летний туляк, который после задержания сознался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.