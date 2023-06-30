В Веневском районе мужчина на незарегистрированном автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на улице Первомайской поселка Грицовский вечером 28 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:50 легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего юношу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД,

- 26-летний мужчина, управляя незарегистрированным в установленном порядке автомобилем Nissan Primera, сбил 15-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть автомобильной дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал молодой пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.