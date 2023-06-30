В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа в отдельных районах Тульской области ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Ведомство напоминает правила безопасного поведения при грозе:

Если вы находитесь в доме

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".