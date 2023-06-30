В Новомосковске стадо коз изуродовали новый сквер Фото: соцсети

В Новомосковске благодаря камерам видеонаблюдения удалось узнать, кто изуродовал новый сквер. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации муниципального образования.

Оказалось, что виновниками разрушений стало стадо коз. Они прошлись по территории сквера, съели зеленые насаждения и обглодали молодые стволы саженцев.

В результате хозяйка животных будет оштрафована. В данный момент готовится иск в суд о возмещении ущерба.

Большинство местных жителей осуждают поведение женщины, однако есть те, кто за нее заступился.

- Козы на этой территории паслись больше 40 лет. А то что там решили через столько лет сделать сквер ни хозяйка ни козы не виноваты. Где им гулять? Из-за чьей-то хотелки женщина не должна менять свой домострой. Козы никому не мешают, - пишут в комментариях под постом.