В Туле суд приговорил мобилизованного к 2,5 годам колонии за уклонение от службы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 июня гарнизонный военный суд признал виновным мобилизованного туляка в самовольном оставлении места службы.

Установлено, что 29 января 2023 года подсудимый без уважительной причины не вернулся на полигон из увольнения. Он уехал домой, в Тульскую область, и там проводил время по своему усмотрению.

19 февраля мужчина лично обратился в полицию и рассказал о своем преступлении. После этого мобилизованного задержали. Свою вину он признал и во всем раскаялся.

Суд приговорил подсудимого к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режим. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.