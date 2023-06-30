В Туле на три месяца закрыли шесть общепитов за санитарные нарушения Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Пирогова закрыли кафе «Узбекская кухня», «Байсун», «Берлога», «Дастархан», «Плов-центр» и «Ташкент». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В ходе проверки было установлено, что в указанных точка выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие раковины для мытья рук персонала, отсутствие технологических карт на кулинарную продукцию.

Также специалисты обнаружили наличие мух, тараканов и кошек. При этом некоторые сотрудники работали без медицинских книжек.

В результате суд приостановил деятельность общепитов на 90 суток, так как выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Приставы уже опечатали помещения и предупредили владельцев кафе.