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НовостиОбщество30 июня 2023 12:47

В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок

Открытие рынка позволит создать порядка 200 новых торговых мест
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок

В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Тульской области на заседание Градостроительно-земельного совета.

В Пролетарском округе есть потребность в площадях для реализации местными производителями своей продукции. Открытие рынка позволит создать около 200 новых торговых мест.

Заниматься проектом будет застройщик, который уже строил рынки «Привоз», «Салют» и «Иншинский». Общая площадь объекта составит 2000 квадратных метров.