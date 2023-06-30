В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Вильямса построят новый сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Тульской области на заседание Градостроительно-земельного совета.

В Пролетарском округе есть потребность в площадях для реализации местными производителями своей продукции. Открытие рынка позволит создать около 200 новых торговых мест.

Заниматься проектом будет застройщик, который уже строил рынки «Привоз», «Салют» и «Иншинский». Общая площадь объекта составит 2000 квадратных метров.