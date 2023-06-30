В поселке Плеханово под Тулой автоледи на машине Renault сбила 9-летнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

В поселке Плеханово на улице Красноармейской под Тулой вечером 29 июня произошло ДТП. Там автомобиль Renault сбил мальчика. Об это сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Captur, совершила наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автомобильной дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.