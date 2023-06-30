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НовостиОбщество30 июня 2023 12:25

В Туле на улице Чмутова разрабатывают пятый котлован канализационного коллектора

Строительно-монтажные работы завершатся к 20 июля
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Чмутова разрабатывают пятый котлован канализационного коллектора

В Туле на улице Чмутова разрабатывают пятый котлован канализационного коллектора

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Чмутова разрабатывают пятый котлован канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, протяженность уже третьего ремонтируемого участка составляет 193 погонных метра. На данный момент четыре из пяти котлованов полностью готовы.

Сейчас ведется замена основного железобетонного трубопровода на полиэтиленовый методом санации. Уже протянуто примерно 90 погонных метра.

В администрации города отметили, что ремонт идет по графику. Строительно-монтажные работы планируют завершить к 20 июля.