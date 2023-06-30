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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:04

В Богородицке безработный мужчина отобрал телефон у прохожего

Сотрудники полиции задержали преступника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицке безработный мужчина отобрал телефон у прохожего

В Богородицке безработный мужчина отобрал телефон у прохожего

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Богородицке с заявлением обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что утром на плотине пруда, расположенной в микрорайоне Восточный, неизвестный похитил у него смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.