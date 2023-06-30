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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:42

В Узловой на улице Володарского грузовой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой на улице Володарского грузовой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

В Узловой на улице Володарского грузовой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

Фото: материалы пресс-служб

В Узловой на улице Володарского утром 29 июня произошло ДТП. Там примерно в 11:20 грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 24-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель Next», при повороте налево на предоставил преимущества в движении 11-летнему мальчику, который двигался на велосипеде по тротуару, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.