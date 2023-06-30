Газодымозащитники Тульской области стали лучшими в Центральном Федеральном округе Фото: материалы пресс-служб

28 июня на стадионе пожарных и спасателей в Туле прошел финальный этап соревнований среди сотрудников газодымозащитной службы. Состязания проводятся в рамках смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы в Центральном федеральном округе» в 2023 году.

Так, финальном этапе приняли участие 18 команд звеньев газодымозащитников из Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Все они прошли сложнейшие испытания.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в результате смотра-конкурса команде-победителю из Тульской области присвоено почетное звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Центрального Федерального округа».