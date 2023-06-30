В Веневском районе местный фермер выращивал овощи на свалке Фото: материалы пресс-служб

В мае 2023 года сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили большую свалку в Веневском районе. Они обследовали участок земли сельхозназначения площадью 39,99 га, арендуемый местным фермером.

Установлено, что часть земельного участка завалена мусоров, а именно: битым шифером, досками, полиэтиленовыми пакетами, стеклянными бутылками, канистрами из под масла и многим другим. Также сотрудники ведомства заметили, что мусор сдвигали в овраг и перемешивали с грунтом. Высота навалов примерно составила примерно 0,7 метров. Остальная часть земли использовалась для выращивания сельхозпродукции.

В результате фермеру объявили предостережение, так как складирование мусора приводит к деградации земель.