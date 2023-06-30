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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:54

В Туле на улице Пузакова 18-летний молодой человек ограбил овощную палатку

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Пузакова 18-летний молодой человек ограбил овощную палатку

В Туле на улице Пузакова 18-летний молодой человек ограбил овощную палатку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился 34-летний владелец торговой палатки. Из помещения торговой палатки, расположенной по улице Пузакова, украли фрукты, овощи и 5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 18-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.