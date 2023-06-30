В Привокзальном округе Тулы на трех улицах изменится схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участках улиц Чмутова, Ликбеза и Верхней Краснослободской изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с завершением работ очередного этапа по капитальному ремонту канализационного коллектора 1 июля с 9:00 там будет восстановлено двустороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.