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НовостиОбщество30 июня 2023 8:31

В Привокзальном округе Тулы на трех улицах изменится схема движения транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
В Привокзальном округе Тулы на трех улицах изменится схема движения транспорта

В Привокзальном округе Тулы на трех улицах изменится схема движения транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участках улиц Чмутова, Ликбеза и Верхней Краснослободской изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с завершением работ очередного этапа по капитальному ремонту канализационного коллектора 1 июля с 9:00 там будет восстановлено двустороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.