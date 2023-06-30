30 июня в центре Тулы ограничат продажу алкоголя из-за Дня молодежи Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 июня с 16:00 в творческом индустриальном кластере «Октава» будет организовано празднование Дня молодежи. Отмечаться он должен был еще неделю назад, но из-за режима КТО, объявленного в ряде регионов, массовые гуляния тогда отменили.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 30 июня с 14:00 до 22:00 часов.