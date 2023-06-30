Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев ведет переговоры с «Родиной» Фото: материалы пресс-служб

34-летний футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в московской «Родине». Крайний полузащитник выступал в тульском клубе с 2017 года, и провел в составе оружейников 162 матча, забил 25 мячей и отдал 35 голевых передач.

По окончании минувшего сезона контракт с туляками продлен не был.

Согласно имеющейся информации, в ближайшее время Сергей должен пройти медосмотр. Пока ведутся переговоры. Ранее москвичи хотели подписать Александра Гаглоева из «КАМАЗа», но в Набережных Челнах игрока не отпустили.

Если контракт будет подписан, то он станет уже третьим игроком «Арсенала», который перешел в «Родину» в это межсезонье. Ранее состав команды Парфенова пополнили Сокол и Насыров.