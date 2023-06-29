В Белеве двое мужчин представились полицейскими и похитили телефон у подростка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин 1986 и 1976 годов рождения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что ночью 23 апреля 2023 года 37-летний обвиняемый находился в общежитии, расположенном в Белевском районе, попросил у своего знакомого телефон под предлогом позвонить, вышел из комнаты общежития и скрылся с места преступления.

После мужчина встретился с другим знакомым на улице Зеленой в поселке Ровно. Они выпили спиртные напитки в салоне автомобиля, принадлежащего последнему, а спустя время злоумышленник тайно похитил у него телефон и снова скрылся с места преступления.

Затем обвиняемый поехал в Белев и встретил там своего 46-летнего друга. Они вместе похитили телефон у 14-летнего парня, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Мальчик незамедлительно сообщил об инциденте в полицию.

В ходе расследования потерпевшим возместили причиненный ущерб в полном объеме. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчины были задержаны и заключены под стражу.