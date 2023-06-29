Стало известно, по какой причине трамвай сошел с рельсов на Щегловской Засеке в Туле Фото: соцсети

По информации «Тулгорэлектротранса», трамвай сошел с рельсов из-за расширения путей. Ремонтной службой оперативно выполнены работы по устранению аварийной ситуации. Движение было восстановлено уже в 11:25

Напомним, сегодня утром, 28 июня, в Туле на Щегловской Засеке трамвай снова сошел с рельсов. По словам свидетелей, общественный транспорт в момент аварии находился в движении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.