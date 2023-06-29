Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 14:23

Стало известно, по какой причине трамвай сошел с рельсов на Щегловской Засеке в Туле

Аварийную ситуацию ликвидировали в течение часа
Михаил КОРЕНЮГИН
Стало известно, по какой причине трамвай сошел с рельсов на Щегловской Засеке в Туле

Стало известно, по какой причине трамвай сошел с рельсов на Щегловской Засеке в Туле

Фото: соцсети

По информации «Тулгорэлектротранса», трамвай сошел с рельсов из-за расширения путей. Ремонтной службой оперативно выполнены работы по устранению аварийной ситуации. Движение было восстановлено уже в 11:25

Напомним, сегодня утром, 28 июня, в Туле на Щегловской Засеке трамвай снова сошел с рельсов. По словам свидетелей, общественный транспорт в момент аварии находился в движении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.