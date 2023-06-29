В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за града Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня местами в отдельных районах Тульской области ожидается град. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим ведомство напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при граде:

- не выходить из дома;

- держаться как можно дальше от окон, если вы находитесь в доме;

- не пользователь электроприборами;

- стараться найти укрытие или защитить голову от ударов, если вы находитесь на улице;

- не прятаться под деревьями.

Также помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".