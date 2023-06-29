30 июня на нескольких улицах Верхнего Криволучья Тулы отключат воду Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №9, 11, 13, 15, 16, 18 и 20 по улице Гайдара, №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 10а, 8, 6, 4 и 2 по улице Мартеновская, №132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 150 по улице Кутузова.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Мартеновская, дом №21.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.