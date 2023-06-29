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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:26

В Суворове на улице Кирова автомобиль Toyota сбил 4-летнюю девочку

Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Суворове на улице Кирова автомобиль Toyota сбил 4-летнюю девочку

В Суворове на улице Кирова автомобиль Toyota сбил 4-летнюю девочку

Фото: материалы пресс-служб

В Суворове на улице Кирова вечером 28 июня произошло ДТП. Там примерно в 17:25 легковушка сбила несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбил 4-летнюю девочку, которая, двигаясь по придомовой территории, выбежала из-за припаркованных транспортных средств.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.