В Туле в государственном цирке прошел городской бал выпускников Фото: материалы пресс-служб

28 июня в тульском государственном цирке прошел бал выпускников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году около 2400 человек выпустились из 65 общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации областной столицы. Из них более 470 ребят закончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Также 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

По словам главы администрации Тулы, выпускной – это начало взрослого пути, славного путешествия к горизонтам будущего. Именно от ребят зависит, каким оно будет, и каким станет будущее нашего города и нашей страны

На мероприятие для выпускников подготовили танцевальные и цирковые номера, флешмобы, интерактивы и дискомарафон.