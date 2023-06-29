Жителя Щекино приговорили к 9 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Щекино, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что 31-летний безработный подсудимый до 23 августа 2022 года выращивал в своей доме и в сарае возле него растения конопли, из которых в последующем изготовил наркотическое средство для дальнейшего сбыта.

В ходе обыска были изъяты 165 растений конопли и наркотик каннабис. Общая их масса составила 724 грамма.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.