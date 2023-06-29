В ДТП на улице Крала Маркса в Белеве пострадал 18-летний водитель мопеда Фото: материалы пресс-служб

В Белеве на улице Карла Маркса днем 28 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:30 столкнулись мопед и автомобиль Exeed. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 18-летний юноша без прав, управляя мопедом «Альфа», совершил столкновение с автомобилем Exeed UX M52Fpl4GL70E010, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.