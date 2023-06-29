В Туле задержали 18-летнего неонациста, демонстрирующего запрещенную символику Фото: соцсети

В Туле сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего неонациста, который постоянно демонстрировал нацистскую символику. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Так, молодой человек нанес на свое тело множество нацистских татуировок, которые опубликовывал в социальных сетях.

Ранее нарушителя уже штрафовали по ст. 20.3 КоАП РФ. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).