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НовостиПроисшествия29 июня 2023 12:05

В Туле задержали 18-летнего неонациста, демонстрирующего запрещенную символику

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали 18-летнего неонациста, демонстрирующего запрещенную символику

В Туле задержали 18-летнего неонациста, демонстрирующего запрещенную символику

Фото: соцсети

В Туле сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего неонациста, который постоянно демонстрировал нацистскую символику. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Так, молодой человек нанес на свое тело множество нацистских татуировок, которые опубликовывал в социальных сетях.

Ранее нарушителя уже штрафовали по ст. 20.3 КоАП РФ. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).