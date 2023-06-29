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НовостиПроисшествия29 июня 2023 11:21

В Туле на проспекте Ленина автоледи на машине Ford сбила пожилую женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на проспекте Ленина автоледи на машине Ford сбила пожилую женщину

В Туле на проспекте Ленина автоледи на машине Ford сбила пожилую женщину

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на проспекте Ленина днем 28 июня произошло ДТП. Там примерно в 14:10 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 52-летний женщина, управляя автомобилем Ford Focus, совершила наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала пенсионерка. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.