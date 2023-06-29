Житель Тульской области предстанет перед судом за убийство, кражу и покушение на грабеж

Житель Тульской области предстанет перед судом за убийства, кражи и покушения на грабеж Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Дубенском районе, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в апреле 2023 года 24-летний обвиняемый находился в квартире у своего знакомого и похитил его банковскую карту, которой дважды оплатил покупки на общую сумму 935 рублей.

В том же месяце злоумышленник пытался украсть товар на сумму свыше 1900 рублей из магазина магазина «Спар», расположенного на проспекте Ленина в Туле.

Также в ночь с 29 на 30 апреля, в день своего рождения, после распития алкоголя в одном из кафе Дубенского района и ссоры с 25-летним знакомым мужчина нанес последнему три удара ножом в грудь и живот. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.