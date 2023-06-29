Травмай сошел с рельсов во время движения на Щегловской Засеке в Туле

В Туле на Щегловской засеке трамвай сошел с рельсов Фото: соцсети

Сегодня утром, 28 июня, в Туле трамвай снова сошел с рельсов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, тележки соскользнули с путей на Щегловской Засеке. По словам свидетелей, общественный транспорт сошел с рельсов прямо по ходу движения.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности аварии выясняются.

Напомним, последний раз подобный инцидент произошел в понедельник, 26 июня. Тогда трамвай сошел с рельсов на перекрестке улиц Октябрьской и Демидовской.