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НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:08

В Туле на набережной Дрейера мужчина отнял часы и телефон у прохожего

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на набережной Дрейера мужчина отнял часы и телефон у прохожего

В Туле на набережной Дрейера мужчина отнял часы и телефон у прохожего

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что на набережной Дрейера неизвестный отобрал у него часы и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.