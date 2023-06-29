В Туле на набережной Дрейера мужчина отнял часы и телефон у прохожего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что на набережной Дрейера неизвестный отобрал у него часы и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.