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НовостиОбщество29 июня 2023 8:51

Тульский педагогический университет получил три новых названия

Министерство просвещения РФ утвердило изменение
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский педагогический университет получил три новых названия

Тульский педагогический университет получил три новых названия

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский педагогический университет имени Л.Н Толстого получил новые официальные названия. Данное изменение утвердило министерство просвещения РФ.

Теперь вуз официально носит названия «Университет Льва Толстого», «Толстовский университет» и «Тульский педагогический». Они имеют такую же юридическую силу, как и привычная аббревиатура.

- Летом 1958 года Тульский педагогический институт получил статус государственного и стал носить имя Льва Николаевича Толстого. За последующие 65 лет университет существенно преобразился, и его обновления не проходят бесследно, - отметили в в пресс-службе учреждения.