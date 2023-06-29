Тульский педагогический университет получил три новых названия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский педагогический университет имени Л.Н Толстого получил новые официальные названия. Данное изменение утвердило министерство просвещения РФ.

Теперь вуз официально носит названия «Университет Льва Толстого», «Толстовский университет» и «Тульский педагогический». Они имеют такую же юридическую силу, как и привычная аббревиатура.

- Летом 1958 года Тульский педагогический институт получил статус государственного и стал носить имя Льва Николаевича Толстого. За последующие 65 лет университет существенно преобразился, и его обновления не проходят бесследно, - отметили в в пресс-службе учреждения.