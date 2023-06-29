Губернатор Тульской области поздравил выпускников Лицея №2 Фото: материалы пресс-служб

28 июня в Городском концертном зале Тулы прошел выпускной вечер Лицея №2, который ежегодно входит в топ-100 школ страны. На мероприятие присутствовал и поздравил ребят с окончанием школы Губернатор Тульской области.

- Большинство из вас уже выбрали будущую профессию и после окончания учёбы вернутся в Тульскую область, чтобы работать на наших предприятиях. Мы рассчитываем на вас – энергичных, целеустремлённых и любознательных. Вам предстоит строить не только собственное будущее, но и будущее нашего региона и всей страны, - сказал глава региона.

Также Алексей Дюмин вручил 15 выпускникам школы аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» и поблагодарил всех педагогов региона за их труд и вклад в будущее страны.