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НовостиОбщество29 июня 2023 7:36

В Туле после дождя затопило несколько улиц

Ливневая канализация с трудом справилась с объемом выпавших осадков
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле после дождя затопило несколько улиц

В Туле после дождя затопило несколько улиц

Фото: соцсети

Туляки в соцсетях активно делились записями и фотографиями затопленных улиц после дождя, прошедшего вечером 28 июня. Проблемные участки все те же, что и раньше — Зеленстрой, Красноармейский проспект в районе пересечения с улицей Фрунзе, а также улицы Агеева и Фридриха Энгельса.

Вместе с тем, как заверяют городские власти, работа по прочистке ливневой канализации ведется в плановом порядке. В Туле есть специализированная техника: каналопромывочная машина, насосная машина, которая откачивает иловые массы из ливневок и коллекторов. Работу выполняют специализированные бригады.

Впрочем, уже ближе к сегодняшнему утру потопы прекратились вместе с дождем.