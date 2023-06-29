19 июля в Туле на улицах Пирогова и Шевченко ограничат оставноку и стоянку транспорта

В Туле на улице Пирогова запретят парковку транспорта из-за мигрантов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улицах Пирогова и Шевченко ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения 19 июля пройдет работа по изменению организации дорожного движения на участке от улицы Совесткой до Хлебной площади и на участке от улице Мезенцева до улице Николая Руднева.

По предварительной информации, платная парковка на улице Пирогова будет убрана с карты платного паркинга из-за мигрантов, которые оставляли свои машины на ней, но не всегда платили.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.