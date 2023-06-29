В Туле на Ряжском вокзале транспортная полиция задержала мужчину с наркотиками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере)

Установлено, что 34-летний обвиняемый через тайник-закладку, расположенной в лесополосе неподалеку от железнодорожного полотна, нашел и оставил себе для личного употребления наркотическое вещество. После он отправился на станцию Тула-3 – Вяземская, где его задержали сотрудники транспортной полиции, которые проводили оперативно-профилактические мероприятия.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых в дежурной части линейного подразделения в кармане его куртки обнаружили и изъяли сверток с метилэфедроном общей массой 2,01 грамма.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.