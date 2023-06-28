На пляже в Куркинском районе прокуратура обнаружила множество нарушений Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при организации летнего отдыха на пляже в Куркинском районе.

Установлено, что зона отдыха в селе Орловка не отмечен специальными знаками для купания и не имеет необходимых устройств, таких как медицинский пункт и станция спасателей с наблюдательной вышкой. На пляже отсутствуют урны и контейнеры для мусора, а также не указаны границы для купания.

Помимо этого, информационный стенд не предоставляет данные о погоде, температуре воды и воздуха, схеме пляжа и опасных местах, расположении спасателей или номерах телефонов экстренных служб и полиции. Режим работы не соответствует утвержденному постановлением администрации Михайловского Куркинского района.

По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.