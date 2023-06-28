В Кимовском районе пьяная автоледи переехала лежащую сзади машины подругу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 26 июня в селе Краснополье Кимовского района. Там 49-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,573 мг/л) и управляя автомобилем Ford Maverick, на заднем ходу сбила другую.

Как оказалось, две подруги вместе отдыхали в кимовском селе и одна из них ушла, а через некоторое время покинуть место отдыха решила и вторая.

Несмотря на нетрезвое состояние, женщина села за руль, начала сдавать назад и переехала свою подругу, которая, по предварительной информации, лежала на дороге.

В результате женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.