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НовостиПроисшествия28 июня 2023 14:12

В Кимовском районе пьяная автоледи переехала лежащую сзади машины подругу

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм
Михаил КОРЕНЮГИН
В Кимовском районе пьяная автоледи переехала лежащую сзади машины подругу

В Кимовском районе пьяная автоледи переехала лежащую сзади машины подругу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 26 июня в селе Краснополье Кимовского района. Там 49-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,573 мг/л) и управляя автомобилем Ford Maverick, на заднем ходу сбила другую.

Как оказалось, две подруги вместе отдыхали в кимовском селе и одна из них ушла, а через некоторое время покинуть место отдыха решила и вторая.

Несмотря на нетрезвое состояние, женщина села за руль, начала сдавать назад и переехала свою подругу, которая, по предварительной информации, лежала на дороге.

В результате женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.