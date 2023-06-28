В Тульской области 46-летний мужчина пытался украсть 24 метров железнодорожных рельсов Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу).

Установлено, что на 297 км перегона между станциями Скуратово и Чернь рядом с железнодорожным полотном 46-летний злоумышленник обнаружил складированные отрезки рельс, слегка присыпанные землей. Обвиняемый решил похитить их и сдать в пункт приема черных металлов.

Так, мужчина вернулся домой, взял металлический лом и штыковую лопату и на тракторе отправился обратно. Прибыв на место, он извлек из земли два отрезка рельс по 12 метров каждый, привязал их к трактору и поочередно транспортировал в лесополосу в районе деревни Кресты Чернского района Тульской области.

Однако во время транспортировки похищенного, действия злоумышленника были замечены железнодорожником, после чего он был с поличным задержан сотрудниками ЛО МВД России на станции Тула.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.