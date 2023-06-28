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НовостиОбщество28 июня 2023 13:24

В тульском экзотариуме родились детеныши филломедуз

Малыши растут в лаборатории экзотариума в парке и уже похожи на взрослых животных.
Михаил КОРЕНЮГИН
В тульском экзотариуме родились детеныши филломедуз

В тульском экзотариуме родились детеныши филломедуз

Зоотехникам тульского экзотариума удалось размножить филломедуз. В официальной зоопарковской среде это произошло впервые. Ранее разведения отмечались в среде частных террариумистов.

Малыши растут в лаборатории экзотариума в парке и уже похожи на взрослых животных. Данный вид обитает в Южной Америке в Гран-Чако на севере Парагвая, севере Аргентины, юго-западе Бразилии и востоке Боливии. Они едят преимущественно беспозвоночных, в основном насекомых.

Филломедузы растут около 40-60 дней до метаморфоза. Разведение этих амфибий в искусственных условиях сложно из-за необходимости поддерживать определенную температуру, влажность и освещение, необходимые для спаривания и последующего развития.

Взрослых особей можно увидеть в старых экспозициях экзотариума.

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