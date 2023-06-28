В Тульской области обнаружили 40 нарушителей эксплуатации газового оборудования Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области проходит масштабная целевая проверка приборов учета у абонентов с расходами газа, не советующими мощности установленного оборудования.

С начала проверки уже выявлено более 40 нарушителей. Так, в коттеджных поселках Заокского района контролеры нашли 16 нарушений в учете газа у абонентов. У 5 потребителей счетчик был неисправен, а еще 5 абонентов сорвали с него пломбу.

Помимо этого, по 6 адресам обнаружено несанкционированное вмешательство в работу прибора, за которое законом установлено доначисление по нормативам за 3 месяца с повышающим коэффициентом 10, а за самовольный срыв пломбы поставщика газа или завода-изготовителя счетчика — доначисление по нормативам за шесть месяцев.

В результате владелец особняка в Заокском районе должен заплатить более 2 миллионов рублей. Поставщик газа уже направил в адрес абонента уведомление о прекращении газоснабжения в случае неоплаты, оформлено исковое заявление в суд.

Также в Донском за несанкционированное вмешательство в работу счетчика абоненту доначислили 145 000 рублей. Только после обращения поставщика газа в суд должник оплатил всю сумму в полном объеме