В 40 ДТП на прошедшей неделе пострадали 50 жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 19 по 25 июня в Тульской области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 50 человек, а 5 — погибли. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

При этом 9 ДТП происходили с участием несовершеннолетних. В них пострадали 12 жителей региона. Погибших нет.

В целом зафиксировано 16 столкновений автотранспортных средств, 9 съездов с дороги и 4 наезд на препятствие. Также в 7 случаях случались наезды на пешеходов, а 2 ДТП оказались с участием велосипедистов.