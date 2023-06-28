В Тульской области 3 выпускника попались на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 июня на оперативном совещании в правительстве Тульской области министр регионального образования рассказала, сколько выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ.

Так, по одному предмету минимальный порог не преодолели 310 человек. Помимо этого, 9 школьников завалили экзамены сразу по двум предметам. Им придется пересдавать один из них в летний резервный период, а второй — осенью.

Также стало известно, что 3 выпускников удалили с ЕГЭ за использование шпаргалок и телефонов. Еще одному школьнику аннулировали результаты экзамена. Он опубликовал контрольно-измерительные материалы в интернете.

Напомним, в Тульской области 39 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. В основные дни экзамен сдали более 5 тысяч человек.