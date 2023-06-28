В Тульской области мошенники украли у Минприроды 22 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четыре человека, проживающих в Московской области, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что должностные лица ООО «Альянс Сервис» с мая 2020 года по декабрь 2021 года не выполнили контракт на расчистку Упы в районе Одоева стоимостью больше 44 миллионов рублей. При этом они завысили стоимость якобы выполненных работ более чем на 22 миллиона рублей. Злоумышленники подготовили документы с ложными данными о выполнении работы в полном объеме, а тульское министерство природных ресурсов и экологии полностью оплатило контракт.

Все фигуранты дела заключены под стражу в качестве меры пресечения. На их имущество наложен арест на сумму свыше 28 млн рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.