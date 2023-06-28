В ДТП в Веневском районе пострадала автоледи, буксирующая автомобиль Lada Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 134-ом километре автодороги М-4 «Дон» поздно вечером 27 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:30 большегруз столкнулся с автомобилем Lada, который буксировался автомобилем Nissan. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем Renault с полуприцепом Krone SD, совершил попутное столкновение с автомобилем Lada 212140, под управлением 41-летнего мужчины, который буксировался на гибкой сцепке автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находилась 41-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Nissan. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.