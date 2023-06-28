В Новомосковске безработный мужчина украл золотую цепочку у своей знакомой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 41-летняя женщина. На городском пляже «Урванка» в дневное время знакомый, применив к ней насилие неопасное для жизни и здоровья, открыто похитил золотую цепочку.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 25-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.