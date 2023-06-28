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НовостиПроисшествия28 июня 2023 10:17

В Тульской области автомобиль Hyundai врезался в столб и перевернулся в кювет

Водитель транспортного средства уходил от столкновения с автомобилем Renault
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области автомобиль Hyundai врезался в столб и перевернулся в кювет

В Тульской области автомобиль Hyundai врезался в столб и перевернулся в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе на 190-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 27 июня произошло ДТП. Там автомобиль Hyundai врезался в столб и перевернулся в кювет. Об этом областная Госавтоинспекция.

Так, 58-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, при повороте налево создал помеху движущемуся во встречном направлении автомобилю Hyundai 2844BY, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Пытаясь избежать столкновение, грузовой автомобиль совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим съездом в левый по ходу движения кювет и опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.