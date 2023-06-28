29 июня в Туле на улице Некрасова временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Некрасово временно ограничат остановку, стоянку и движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев запрет будет действовать 29 июня с 9:30 до 16:00 в районе пересечения с улицей Перекопской.

Также движение автобусов маршрута № 59 будет осуществляться по измененной схеме:

- Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова – ул. Буденного - ул. Демьянова – ул. Рогожинская - ул. Некрасова - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.