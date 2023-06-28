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НовостиСпорт28 июня 2023 10:40

Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Тренируются туляки под руководством Натальи Дудченко
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 26 июня в Санкт-Петербурге проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту среди мужчин и женщин 2005 года рождения и старше, юниоров и юниорок 2006-2009 годов рождения.

Спортсмены боролись за победы в плавание в ластах, классических ластах, подводном плавании и нырянии в ластах в длину.

По информации регионального министерства спорта, туляк Семен Хромов выполнил норматив мастера спорта России и занял первые места в трех дисциплинах: на дистанции 400 м в/л, на дистанции 800 м в/л и на дистанции 1500 м в/л.

Также Илья Дружинин занял 3 место на дистанции 1500 м в/л.