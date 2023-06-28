Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 26 июня в Санкт-Петербурге проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту среди мужчин и женщин 2005 года рождения и старше, юниоров и юниорок 2006-2009 годов рождения.

Спортсмены боролись за победы в плавание в ластах, классических ластах, подводном плавании и нырянии в ластах в длину.

По информации регионального министерства спорта, туляк Семен Хромов выполнил норматив мастера спорта России и занял первые места в трех дисциплинах: на дистанции 400 м в/л, на дистанции 800 м в/л и на дистанции 1500 м в/л.

Также Илья Дружинин занял 3 место на дистанции 1500 м в/л.