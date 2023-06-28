В Ленинском районе пьяный водитель «КамАЗа» утроил ДТП с двумя автомобилями Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе Тульской области на 723-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» днем 27 июня произошло ДТП. Там столкнулись «КамАЗ», автомобиль Kia и автомобиль Daewoo. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,573 мг/л) и управляя транспортным средством «КамАЗ 5490-S5» с полуприцепом «972200», совершил попутное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого находился 33-летний мужчина. После чего легковушка столкнулась с попутным автомобилем Kia Forte, под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал 40-летний мужчина-пассажир автомобиля Daewoo. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.