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НовостиПроисшествия28 июня 2023 9:11

В Тульской области пожилая женщина угрожала убить ребенка из-за места на заправке

Злоумышленницу приговорили к 320 часам обязательных работ
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области пожилая женщина угрожала убить ребенка из-за места на заправке

В Тульской области пожилая женщина угрожала убить ребенка из-за места на заправке

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Киреевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летней жительницы Подмосковья. Она признана виновной в угрозе убийством.

Установлено, что в сентябре 2022 года на заправке «Лукойл» на дороге «Москва-Воронеж» подсудимая поссорилась с другой женщиной из-за очереди к бензоколонке. Она схватила сына потерпевшей за руку, замахнулась отверткой и угрожала убить его.

Суд приговорил злоумышленницу к 320 часам обязательных работ. Вину в инкриминируемом преступлении женщина не признала.