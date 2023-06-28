В Тульской области пожилая женщина угрожала убить ребенка из-за места на заправке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Киреевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летней жительницы Подмосковья. Она признана виновной в угрозе убийством.

Установлено, что в сентябре 2022 года на заправке «Лукойл» на дороге «Москва-Воронеж» подсудимая поссорилась с другой женщиной из-за очереди к бензоколонке. Она схватила сына потерпевшей за руку, замахнулась отверткой и угрожала убить его.

Суд приговорил злоумышленницу к 320 часам обязательных работ. Вину в инкриминируемом преступлении женщина не признала.